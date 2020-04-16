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Пандемия коронавируса нового типа

В Удмуртии ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Размер штрафа составит от 500 рублей до 5 тыс. рублей

ИЖЕВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии в четверг на внеочередной сессии проголосовали за внесение изменений в закон об административной ответственности за нарушение требований нормативных правовых актов республики, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности. Согласно принятым изменениям, жителей, которые нарушают требования распоряжения главы Удмуртии, будут наказывать штрафом в размере от 500 рублей до 5 тыс. рублей.

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В Удмуртии действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Жителям необходимо соблюдать режим самоизоляции. Люди всех возрастов должны оставаться дома, кроме случаев необходимости обращения за экстренной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту работы и обратно, если она не приостановлена, походов в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома, выноса мусора. Также можно гулять с грудными детьми около дома, совершать индивидуальные пробежки и заниматься скандинавской ходьбой при соблюдении необходимой дистанции.

Член постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Сергей Лукьянчиков рассказал, что административный штраф для жителей региона составит от 500 рублей до 2 тыс. рублей, для приехавших в регион из стран или субъектов России с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой - 3 тыс. рублей, за повторное нарушение в течение года - 5 тыс. рублей.

По его словам, необходимость принятия такого решения обусловлена тем, что с 1 апреля 2020 года в КоАП РФ введена новая статья, устанавливающая ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации, однако объективная сторона статьи не охватывает случаи нарушения гражданами запретов, установленных региональными нормативными правовыми актами.

За внесение изменений в закон проголосовали 47 депутатов из 50 присутствовавших на сессии.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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