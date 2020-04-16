ВОЗ обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в РФ и ряде других стран

ГААГА, 16 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России, а также ряде других стран Европы вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, оптимистичные сигналы поступают из ряда стран Европы, в том числе Испании, Италии, Германии и Франции. "Однако они омрачены стабильным или увеличивающимся числом новых случаев [заражения и гибели людей] в других странах, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и РФ, - подчеркнул Клюге. - Поэтому следующие несколько недель будут критически важными для Европы".

Директор поблагодарил всех людей, которые соблюдали введенные на национальном и местном уровне ограничения во время последних выходных, когда отмечалась католическая Пасха, и призвал европейцев продолжать соблюдать меры и в предстоящие выходные, когда Пасху отмечает православный мир.

"Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма, - сказал он. - В то время как в некоторых странах число новых выявленных случаев заражения COVID-19 (вызываемая коронавирусом болезнь - прим. ТАСС) снижается, некоторым странам еще только предстоит ощутить полное воздействие [коронавируса]".

Кроме того, директор Европейского регионального бюро ВОЗ обратил внимание на то, что страны должны наблюдать, учиться и слушать друг друга. "Особенно речь идет о странах, которые уже принимают шаги по снятию ограничений и переходу к новой стадии борьбы с коронавирусом, - отметил Клюге. - Солидарность в данном случае является ключевым моментом".