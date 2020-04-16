ОНФ обнаружил отсутствие средств на строительство в 2020 году мусорной инфраструктуры

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Финансирование для большинства планируемых к постройке в 2020 году мощностей по обращению с отходами отсутствует. Об этом заявил в четверг журналистам эксперт экологической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Коган, представляя доклад о выполнении нацпроекта "Экология".

"Мы проанализировали региональные программы, в ближайшие пять лет планируется строительство и реконструкция свыше 1,2 тыс. объектов по перегрузке, сортировке и захоронению отходов. Однако мониторинг ОНФ показал, что 2/3 планируемых в 2020 году к строительству мощностей по обращению с отходами не имеют источников финансирования. Нет ни инвестпрограмм, ни субсидий", - сказал Коган.

По его словам, раньше была надежда на экологический сбор, который планировалось направить на строительство инфраструктуры, но поступления от него оказались гораздо ниже, чем ожидания - примерно 2,5 млрд рублей в год. Еще один механизм, который должен был способствовать увеличению масштабов переработки отходов, снижению объема образования отходов за счет использования биоразлагаемой упаковки или упаковки из вторсырья это расширенная ответственность производителя (РОП). Однако недавно появилась информация об отсрочке реформирования РОП до конца года, отметил эксперт.

"Итого - сегодня для создания инфраструктуры доступны только возвратные источники финансирования (частные инвестиции и механизмы РЭО). А за счет кого возвращать? Мы не можем себе позволить роста тарифов для населения, особенно сейчас", - добавил Коган.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Жалобная книга по вывозу мусора

Общероссийский народный фронт предложил создать в интернете жалобную книгу на сбои и ошибки в вывозе бытовых отходов, за которой будут следить надзорные ведомства.

"Отрасль ожидает сложный год. Неплатежи граждан будут только расти ввиду падения доходов. Чтобы затормозить снежный ком неплатежей, нужно убрать раздражение жителей, которое накопилось за первый год реформы. Для этого: как можно скорее перейти на оплату вывоза отходов по факту их накопления, выделить регионам средства на закупку новых баков и обустройство площадок, бороться со сбоями вывоза мусора путем создания в сети жалобной книги с геолокацией, куда граждане могут присылать фото, при этом к регоператорам, которые и после жалоб не справятся со своими обязанностями, надзорные органы должны применять самые строгие санкции, вплоть до смены нерадивого регоператора", - сказал Коган.

Кроме того, ОНФ предлагает обязать регоператоров понятно разъяснять образование тарифа, как часто и куда вывозят мусор, отчитываться о доходах и расходах на сайте и досках объявлений в домах, дать регоператорам доступ к базе данных жильцов, чтобы они не выставляли счета за "мертвые души", а в нацпроекте "Экология" отразить показатель по внедрению раздельного сбора в регионах.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Кому россияне платят за вывоз мусора

Первый год проведения реформы отрасли по обращению с отходами показал, что граждане не понимают, кому они платят за вывоз мусора, и не видят изменений в отрасли, кроме роста платежей.

"Первое, что мы отмечаем, - люди не понимают, кому и за что платят. Мониторинг платежек показал, что в 26% случаев в платежных документах отсутствует даже наименование регоператора, в 41% случаев отсутствуют его телефоны. Граждане не понимают, кому платят деньги, с кем связаться, если некорректные сведения указаны в платежке: о выбывших, умерших, неверная площадь. Второе - люди не видят изменений, кроме роста платы. Плата выросла, а вот состояние 70% мусорных площадок согласно мониторингу, проведенному волонтерами ОНФ, оставляет желать лучшего", - сказал Коган.

Кроме того, исследование ОНФ выявило, что часто в платежных квитанциях не указан расчет, просто сумма на человека или на квадратный метр - без норматива и тарифа. Также отмечались случаи выставления, когда услуга еще не оказана - за вывоз мусора с дачи, где никто не живет, за исключением летних месяцев, за вывоз мусора с человека прописанного, но не проживающего, или выставление платы за квадратные метры.

"Понятно, почему каждое пятое обращение на горячую линию ОНФ в 2019 году было по мусору. Мусорные площадки не асфальтированы, не огорожены, контейнеры в непотребном виде. Каждый третий бак переполнен, а мусор разбросан, что говорит о нехватке контейнеров. По оценке Российского экологического оператора (РЭО), по стране не хватает 750 тысяч контейнеров", - добавил эксперт ОНФ.

В то же время доклад Когана показал ряд положительных изменений. Так, началось обновление контейнеров, в первую очередь там, где внедряется раздельный сбор. В отдельных районах в 21 регионе России установлены контейнеры для раздельного сбора, однако полностью ими пока не охвачен ни один регион. Началось обновление парка мусоровозов: появилось 2767 новых мусоровозов, в то время как, по оценкам РЭО, нужно 8 тысяч машин.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Показатель снижения образования отходов

Показатель снижения образования отходов за счет постепенного запрета производства пластиковых пакетов и посуды нужно добавить в национальный проект "Экология".

"Мы предлагаем: устранить белое пятно нацпроекта, где не предусмотрен показатель снижения образования отходов. Этого можно достичь использованием вторсырья при изготовлении упаковки, постепенным запретом производства пластиковых пакетов, пластиковой одноразовой посуды. Также нам нужны механизмы стимулирования производителей к развитию системы сбора использованных товаров и упаковки путем установки залога за тару, создания пунктов приема вторсырья в супермаркетах", - сказал Коган.

Кроме того, ОНФ призывает в установленные президентом России сроки реформировать расширенную ответственность производителей (РОП), чтобы загрязнитель начал либо самостоятельно строить мощности и перерабатывать, либо платить экологический сбор, который государство направит на постройку заводов.

"Нужно исключить возможность заключения фиктивных договоров на утилизацию с ассоциациями, обеспечить автоматизированный контроль за объемами переработки на предприятиях для получения достоверных сведений о выполнении нормативов утилизации, обеспечить прозрачность информации по исполнению РОП, чтобы любой желающий мог увидеть, как компания выполняет нормативы утилизации, сеть пунктов сбора отходов от использования товаров, объем отходов поступающих на переработку, на каком предприятии осуществляется переработка или размер уплаченного экологического сбора, это и есть общественный контроль", - добавил Коган.

Также ОНФ считает необходимым принять минимальные требования ко всем строящимся мусороперерабатывающим заводам, сортировочным станциям и оборудованию - нельзя допустить ввода бывших в употреблении линий под видом новых или использования устаревших технологий. Кроме того, нужна единая система контроля за строительством и реконструкцией объектов обращения с отходами, чтобы федеральная власть понимала, где и в какой точке мы находимся по достижению целевых показателей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.