{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Матвиенко сдала тест на коронавирус. Результат отрицательный

Председатель Совета Федерации отметила, что ее работа не позволяет полностью уйти на режим самоизоляции
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в среду сдала тест на коронавирус, его результат отрицательный.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я стараюсь соблюдать требования и ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Тем не менее характер моей работы не позволяет мне полностью уйти на режим самоизоляции, поэтому я регулярно сдаю тесты на коронавирус. Последний я сдала вчера. Сегодня пришел ответ - он отрицательный, чему я очень рада", - сказала Матвиенко журналистам в ходе онлайн-конференции в четверг.

Она также сообщила, что многие ее знакомые заразились коронавирусом, так как проигнорировали рекомендации по мерам предосторожности. "Только исполнение предписаний позволит нам не допустить дальнейшего разрастания коронавируса. Мы должны это понимать и с полной ответственностью к этому относиться. У меня много знакомых заболело - люди, казалось бы, серьезные, ответственные. Заболели, потому что игнорировали [рекомендации], потому что считали, что это не для них и не про них", - сказала Матвиенко.

Она также уточнила, что не общалась с ними и ограничила все контакты с первых дней самоизоляции.

Матвиенко подчеркнула, что россияне должны будут соблюдать режим самоизоляции столько, сколько того будет требовать ситуация и как бы ни было тяжело. "Находиться в режиме самоизоляции - это тяжело. Это объективно, я это по себе знаю. Это тяжелая история, особенно, когда люди без работы, на дистанционной или в вынужденном отпуске. Но я полагаю, что граждане должны будут находиться на режиме самоизоляции столько, сколько потребует обстановка, как бы ни было тяжело", - сказала она.

О работе сенаторов

Матвиенко подчеркнула, что все сенаторы также в основном перевели работу на дистанционный режим, однако пленарные заседания должны проводиться только очно. "Понятно, что сбор одновременно в одном зале такого количества людей - это дополнительные риски. Поэтому мы предпринимаем все меры безопасности - по дезинфекции помещений и обязательное тестирование всех сенаторов на коронавирус перед пленарным заседанием", - сказала спикер СФ.

Она уточнила, что в среду и в четверг все сенаторы прошли тестирование и, по словам председателя, в зал будут допускаться только те, "у кого нет каких-либо подозрений и у кого есть уверенность, что тесты отрицательные и они могут принимать участие в заседании и не представлять для кого-либо угрозу".

"Благодаря принятым мерам в Совете Федерации, к счастью, у нас нет каких-либо тревожных случаев, но беречься нужно каждому. Поэтому перед каждым пленарным заседанием все сенаторы обязательно проходят тестирование", - сказала Матвиенко, добавив, что заседания комитетов проходят дистанционно.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России
По словам его адвоката Анатолия Кучерены, вопрос получения российского гражданства в настоящий момент не обсуждался
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС