Матвиенко сдала тест на коронавирус. Результат отрицательный

"Я стараюсь соблюдать требования и ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Тем не менее характер моей работы не позволяет мне полностью уйти на режим самоизоляции, поэтому я регулярно сдаю тесты на коронавирус. Последний я сдала вчера. Сегодня пришел ответ - он отрицательный, чему я очень рада", - сказала Матвиенко журналистам в ходе онлайн-конференции в четверг.

Она также сообщила, что многие ее знакомые заразились коронавирусом, так как проигнорировали рекомендации по мерам предосторожности. "Только исполнение предписаний позволит нам не допустить дальнейшего разрастания коронавируса. Мы должны это понимать и с полной ответственностью к этому относиться. У меня много знакомых заболело - люди, казалось бы, серьезные, ответственные. Заболели, потому что игнорировали [рекомендации], потому что считали, что это не для них и не про них", - сказала Матвиенко.

Она также уточнила, что не общалась с ними и ограничила все контакты с первых дней самоизоляции.

Матвиенко подчеркнула, что россияне должны будут соблюдать режим самоизоляции столько, сколько того будет требовать ситуация и как бы ни было тяжело. "Находиться в режиме самоизоляции - это тяжело. Это объективно, я это по себе знаю. Это тяжелая история, особенно, когда люди без работы, на дистанционной или в вынужденном отпуске. Но я полагаю, что граждане должны будут находиться на режиме самоизоляции столько, сколько потребует обстановка, как бы ни было тяжело", - сказала она.

О работе сенаторов

Матвиенко подчеркнула, что все сенаторы также в основном перевели работу на дистанционный режим, однако пленарные заседания должны проводиться только очно. "Понятно, что сбор одновременно в одном зале такого количества людей - это дополнительные риски. Поэтому мы предпринимаем все меры безопасности - по дезинфекции помещений и обязательное тестирование всех сенаторов на коронавирус перед пленарным заседанием", - сказала спикер СФ.

Она уточнила, что в среду и в четверг все сенаторы прошли тестирование и, по словам председателя, в зал будут допускаться только те, "у кого нет каких-либо подозрений и у кого есть уверенность, что тесты отрицательные и они могут принимать участие в заседании и не представлять для кого-либо угрозу".

"Благодаря принятым мерам в Совете Федерации, к счастью, у нас нет каких-либо тревожных случаев, но беречься нужно каждому. Поэтому перед каждым пленарным заседанием все сенаторы обязательно проходят тестирование", - сказала Матвиенко, добавив, что заседания комитетов проходят дистанционно.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.