Роспотребнадзор разработал фильмы о правилах использования защитных костюмов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор сделал учебно-методические фильмы о том, как правильно надевать и снимать средства индивидуальной защиты, которые используют специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Обеспечение биологической безопасности медицинского персонала, работающего с больными COVID-19 или подозрительными на это заболевание, во многом определяется правильностью использования средств индивидуальной защиты. Роспотребнадзором разработаны учебно-методические фильмы по порядку надевания и снятия средств индивидуальной защиты: классического противочумного костюма (многоразового использования) и его современных аналогов", - говорится в сообщении.

С двумя видеофильмами на эту тему можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.