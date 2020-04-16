{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор разработал фильмы о правилах использования защитных костюмов

В учебных материалах речь идет о классическом противочумном костюме и его современных аналогах
' Роспотребнадзор/YouTube'

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор сделал учебно-методические фильмы о том, как правильно надевать и снимать средства индивидуальной защиты, которые используют специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Обеспечение биологической безопасности медицинского персонала, работающего с больными COVID-19 или подозрительными на это заболевание, во многом определяется правильностью использования средств индивидуальной защиты. Роспотребнадзором разработаны учебно-методические фильмы по порядку надевания и снятия средств индивидуальной защиты: классического противочумного костюма (многоразового использования) и его современных аналогов", - говорится в сообщении.

С двумя видеофильмами на эту тему можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.

' Роспотребнадзор/YouTube'
Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России
По словам его адвоката Анатолия Кучерены, вопрос получения российского гражданства в настоящий момент не обсуждался
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС