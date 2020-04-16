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Пандемия коронавируса нового типа

Рошаль считает, что Россия подходит к пику развития ситуации с коронавирусом

По словам эксперта, принимаются правильные меры
Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Статистика заболеваемости коронавирусом в России показывает, что страна подходит к пику развития ситуации. Такое мнение высказал в четверг сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль.

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"В плане прогноза - я не гадалка и я не специалист-инфекционист. Я просто доктор, я вижу те цифры, которые есть. Думаю, что мы подходим к пику. То, что еще будут появляться люди, у которых может быть положительный тест, да, это еще могут. Но то, что мы делаем по подготовке к возможному дальнейшему развитию пандемии, делается правильно, делается фактически максимально", - сказал Рошаль на онлайн-конференции в ТАСС.

Индивидуальная защита медиков 

Государство, считает Рошаль, имеет достаточно средств для закупки необходимых медицинский изделий для индивидуальной защиты медиков, однако не хватает мощностей производства, так как отечественная промышленность была не готова к такой ситуации.

Как он пояснил, ОНФ и Нацмедпалата провели опрос в почти 60 регионах, в ходе которого попросили оценить уровень обеспечения средствами защиты по пятибалльной системе. По его словам, только 40% сказали, что в регионе хорошее обеспечение, но в основном это были регионы, в которых, еще не очень высок уровень инфицирования. "Денег на закупку и масок, и халатов, и бахил у государства достаточно. Речь идет о том, что промышленность была не готова к такому, и многие промышленности перепрофилируют свое производство", - отметил он.

Рошаль также указал, что медики любого профиля должны быть готовы к тому, что каждый пациент может быть инфицирован. "Мы должны продолжать работать, но мы же не знаем, когда к нам приходят больные, заражены они или нет. Поэтому сегодня [медики] должны быть готовы к тому, что каждый больной может быть зараженным, фактически работать как в инфекционной больнице", - пояснил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРошаль, Леонид МихайловичПандемия коронавируса нового типа
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