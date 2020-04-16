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Песков советует дождаться решения Путина по параду Победы

Президент сообщит о решении, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявит о решении по проведению парада Победы, нужно дождаться его.

"Рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он посоветовал: "Давайте дождемся момента, когда президент объявит о своем решении".

15 апреля ветеранские организации обратились к главе государства с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется. Как ранее заявил Песков ТАСС, это обращение будет рассмотрено.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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