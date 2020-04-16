Кремль уверен, что власти Москвы сделают выводы после проблем с проверкой пропусков

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что проблемы, которые возникли в среду с началом действия пропускного режима в Москве, больше не повторятся, столичные власти вынесут необходимые уроки.

"Определенные сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определенные уроки после вчерашних затруднений и сделает так, чтобы они не повторялись", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, что "сейчас ситуация в этом плане нормализовалась".

"Сейчас в целом все шаги, которые предпринимаются, они делаются только в интересах граждан, ради защиты граждан от эпидемии", - подчеркнул представитель Кремля. Отвечая на вопрос о действиях полиции и мэрии Москвы по проверке пропусков, представитель Кремля заметил, что "они выводы будут делать совместно". "В любом случае все работают и преследуют одну-единственную цель, поэтому здесь речь идет о скоординированных действиях", - считает пресс-секретарь президента. Он повторил, что в Кремле видят нормализацию ситуации с проверкой пропусков в четверг.

С 15 апреля в Москве начал действовать режим пропусков для передвижений по городу. В этот день утром сотрудники полиции на входах в метро начали сплошную проверку пропусков, что привело на некоторых станциях к огромным очередям, у пассажиров не оказалось возможности для соблюдения дистанции в полтора метра. Также скопилось большое количество автомобилей на въездах в столицу. 15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю наличия цифровых пропусков при входе в метро. По данным на 16 апреля, станции метро работают без затруднений.