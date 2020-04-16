Песков: если потребуется, Россия примет помощь США по поставкам аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия воспользуется предложением США, которые готовы поставить аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом, если такая необходимость возникнет.

Он напомнил о мнении главы российского государства Владимира Путина, который считает, что "пандемия, угроза пандемии - это то самое время, когда нужно помогать друг другу и использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы защитить своих граждан и их здоровье".

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве "очень позитивно" восприняли предложение США. Американский президент Дональд Трамп 16 апреля заявил о готовности предоставить России аппараты искусственной вентиляции легких в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса. Россия в апреле передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространения коронавируса. Трамп тогда назвал доставку помощи чрезвычайно любезным жестом России.

Песков отметил, что о готовности оказать помощь РФ "американский президент говорил Путину в ходе недавнего телефонного разговора". "У США был период, когда они только раскручивали масштабное производство "вентиляторов", и тогда еще их промышленность не набрала обороты в этом плане, в тот момент была оказана эта помощь [от России в адрес США]", - отметил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, "сейчас американская промышленность постепенно набирает обороты, об этом говорил президент Трамп в ходе телефонного разговора".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что половина стоимости груза медицинского оборудования, который был доставлен из РФ в США, была оплачена РФПИ, другая половина - американской стороной.