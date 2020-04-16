Пескову неизвестно о планах Путина посетить пасхальное богослужение

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос журналистов, собирается ли Владимир Путин посетить пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. "Я пока не могу вам сказать об этих планах президента. Мне неизвестно о них", - сказал он.

Ранее представители традиционных конфессий России уже приняли решения, позволяющие избежать скопления верующих в ходе религиозных праздников в период пандемии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Сайт РПЦ опубликовал циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), согласно которому церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.