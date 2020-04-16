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Песков назвал слова Кадырова про "Новую газету" эмоциональными, но под стать ситуации

Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас все находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Критика главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес "Новой газеты" с призывом к федеральному центру обратить на нее внимание была эмоциональной, но это можно объяснить нынешней обстановкой. Такое мнение высказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ознакомились [с выступлением Кадырова], [оно] действительно весьма эмоционально. Но, с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная", - сказал Песков, комментируя слова главы Чечни. По мнению представителя Кремля, "сейчас все находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии", но это абсолютно никак не сказывается на сути сказанного.

Отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли обращение Кадырова к федеральному центру по ситуации с "Новой газетой" через соцсети, Песков заметил, что "ничего запрещенного или противозаконного в этом нет". "Это единственное, что я могу сказать, в остальном мне нечего добавить", - заключил пресс-секретарь президента.

Ранее глава Чечни заявил, что "Новая газета" ведет "античеченскую травлю" после публикации, в которой утверждалось, что районные больницы региона закрыты, а участников похорон в селе Новые Атаги не тестировали на коронавирус. Издание также сообщало, что Кадыров якобы приравнял заразившихся коронавирусом к террористам. Глава Чечни опроверг информацию газеты по пунктам и выразил готовность предоставить журналистам переводчика с чеченского языка для дословного цитирования его слов.

Кадыров также попросил администрацию президента РФ обратить на эту ситуацию внимание и выразил мнение, что спецслужбы должны выяснить источники финансирования издания.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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