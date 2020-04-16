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Пандемия коронавируса нового типа

В Роструде рассказали о жалобах россиян на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат

В ведомстве напомнили о регулярных проверках соблюдения трудового законодательства

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роструд получает жалобы о нарушениях трудового законодательства от работников организаций, для которых установлены нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса. В основном это сообщения о принуждении сотрудников к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы и об увольнении по соглашению сторон, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в соответствии со статьей 80 Конституции РФ. Продолжают трудиться те люди, работа которых может выполняться в удаленном формате. Закрыты магазины, за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных. Не работают театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

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"В связи с введением нерабочих дней, а также приостановкой деятельности предприятий, в Роструд и инспекции труда поступают обращения, в которых работники организаций, для которых установлены нерабочие дни, сообщают о фактах привлечения их к работе, о понуждении к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы, изменению ежегодных графиков отпусков, увольнению по соглашению сторон", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В Роструде добавили, что инспекция труда незамедлительно реагирует на обращения. В частности, работодателям направляются предостережения о недопустимости нарушения трудового законодательства.

"Это позволяет превентивно избежать нарушений трудовых прав работника. По нарушениям, связанным с невыплатой заработной платы или незаконным увольнением, могут назначаться проверки", - отмечают в ведомстве.

При этом в период действия указа о нерабочих днях для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров. Сокращение трудового времени также возможно только по соглашению сторон, в том числе и для работающих удаленно.

"Увольнение работников организаций, продолжающих деятельность, возможно только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством", - напомнили в Роструде.

В случае нарушения трудовых прав работники могут подать обращение в инспекцию труда. Сделать это можно через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале Онлайнинспекция.рф.

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