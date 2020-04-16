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Пандемия коронавируса нового типа

Заразившихся коронавирусом с легкими симптомами в Петербурге будут лечить на дому

В городе также планируют выделить для таких пациентов специальные места в пансионатах и гостиницах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Жителей Санкт-Петербурга, которые заразились коронавирусом, но переносят инфекцию в легкой форме, будут лечить на дому, также для них выделят специальные места для изоляции в пансионатах и гостиницах, сообщил в четверг глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

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"Издано совместное распоряжение с комитетом по здравоохранению об организации оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19 в амбулаторных условиях. Задача переключить легких больных на амбулаторное лечение, освободить стационары, зарезервировать их для тяжелых пациентов. <…> Если нет возможности на дому, город планирует выделение специальных гостиниц, каких-то пансионатов для того, чтобы концентрировать этих пациентов, изолировать их от родственников, детей, соседей", - рассказал Шляхто на пресс-конференции, организованной ТАСС в онлайн-формате.

По словам Шляхто, власти также планируют привлекать вузы для того, чтобы контролировать состояние таких пациентов на дому. "На сегодняшний день открываемое количество - около четырех тысяч [мест], этого вполне достаточно. В качестве примера - вчера прошла информация о том, что закрывается больница Боткина. Ничего она не закрывается, просто давно пора больницу Боткина использовать для тяжелых и сложных больных. Все легкие больные должны быть дома, средней тяжести - в других стационарах. Мы сейчас просто наводим порядок в маршрутизации", - добавил он.

Санкт-Петербург входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. За последние сутки в городе зафиксировали 154 новых случая заражения, общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 083 человека. Из них выздоровели 170. Семеро пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию умерли.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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