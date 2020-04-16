{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Минздрав готов поделиться опытом борьбы с коронавирусом с другими странами

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также поблагодарил ВОЗ за информационную поддержку, позволившую вовремя мобилизовать усилия российской системы здравоохранения

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании, организованном Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что министерство готово поделиться своими наработками по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Минздрав готов предоставить видеокурсы для медицинских работников с целью использования в странах Восточной Европы, Средней Азии. Мы также подготовили презентации по методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, которые очень удобны для практического использования", - сказал министр, слова которого в четверг приводит пресс-служба Минздрава.

Мурашко также поблагодарил ВОЗ за информационную поддержку, позволившую вовремя мобилизовать усилия отечественной системы здравоохранения для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. "Сегодня на территории РФ зарегистрировано более 10 тест-систем, которые позволяют верифицировать вирус. Это все отечественные производители. Все они являются чувствительными, прошли контроль качества. Зарегистрированы также тест-системы для определения уровня иммуноглобулинов, идут еще разработки нескольких компаний и учреждений по разработке тест-систем", - сказал он, добавив, в России также ведутся разработки вакцин от коронавируса.

В конце марта ВОЗ объявила о запуске глобального исследования, получившего название Solidarity, созданного для того, чтобы получать надежные и качественные фактические данные о коронавирусе нового типа. "Мы выражаем готовность принять участие в международном многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании ВОЗ Solidarity", - заключил глава Минздрава РФ.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн
Такую меру могут принять из-за распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС