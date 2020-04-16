Минздрав готов поделиться опытом борьбы с коронавирусом с другими странами

"Минздрав готов предоставить видеокурсы для медицинских работников с целью использования в странах Восточной Европы, Средней Азии. Мы также подготовили презентации по методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, которые очень удобны для практического использования", - сказал министр, слова которого в четверг приводит пресс-служба Минздрава.

Мурашко также поблагодарил ВОЗ за информационную поддержку, позволившую вовремя мобилизовать усилия отечественной системы здравоохранения для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. "Сегодня на территории РФ зарегистрировано более 10 тест-систем, которые позволяют верифицировать вирус. Это все отечественные производители. Все они являются чувствительными, прошли контроль качества. Зарегистрированы также тест-системы для определения уровня иммуноглобулинов, идут еще разработки нескольких компаний и учреждений по разработке тест-систем", - сказал он, добавив, в России также ведутся разработки вакцин от коронавируса.

В конце марта ВОЗ объявила о запуске глобального исследования, получившего название Solidarity, созданного для того, чтобы получать надежные и качественные фактические данные о коронавирусе нового типа. "Мы выражаем готовность принять участие в международном многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании ВОЗ Solidarity", - заключил глава Минздрава РФ.