В МВД разработали порядок, уточняющий, в каких случаях можно сбивать беспилотники

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. МВД России сможет сбивать дроны, если они угрожают жизни и здоровью граждан на публичных мероприятиях, при проведении неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, над местами проведения публичных (массовых) мероприятий и прилегающей к ним территории, а также неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий", - говорится в тексте проекта.

При этом решение о принудительной посадке дрона должно приниматься с учетом обстановки на месте, степени опасности беспилотника для граждан или полицейских, а также наличия данных, что оператор дрона причастен к противоправным деяниям. Кроме того, если сотрудники выявят оператора дрона без разрешения на полет, и он не будет реагировать на требования посадить беспилотник, то такой дрон тоже можно будет сбить.

В документе отмечается, что прежде чем сбить беспилотник, сотрудники должны определить примерное место падения и вывести оттуда людей.

В конце ноября прошлого года Госдума приняла закон, который наделяет силовые ведомства полномочиями пресекать полеты беспилотников, находящихся в воздухе незаконно, в том числе сбивать их. В частности, ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия получили право пресекать полеты дронов-нарушителей, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также путем их повреждения или уничтожения.