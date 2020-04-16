Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, бесплатных мест в гостиницах и услуг такси. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно. Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета. Постановление правительства Москвы по данному вопросу 16 апреля 2020 года подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что проживающие в гостиницах медработники будут обеспечены максимально комфортными условиями для отдыха и восстановления, включая двухразовое питание (завтрак и ужин), услуги прачечных и другие.

"Немаловажно и то, что временное проживание в гостиницах позволит оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакт с внешней средой. Для размещения медработников московские отели провели необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима. По возможности расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что в программе временного расселения медицинских работников примут участие порядка 20 городских гостиниц и четыре-пять служб такси. Заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля. На сегодня размещено уже более 500 человек.

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