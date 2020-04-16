Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в военном училище в Тюмени

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

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Об этом сообщила журналистам в четверг на брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Два очага заболевания. <…> Второй очаг - это учреждение Министерства обороны - ТВВИКУ, где [мы] получили серьезный очаг среди курсантов. Вся эта тема разворачивается и проверяется", - сказала она, не уточнив число заразившихся.

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова обучаются около тысячи курсантов.

Кузнечевских также добавила, что в регионе за сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения. Всего в регионе зафиксировано 112 случаев коронавируса.