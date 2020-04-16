Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в военном училище в Тюмени

ТАСС, 16 апреля. Очаг заражения новой коронавирусной инфекцией обнаружен среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) в Тюменской области.
Об этом сообщила журналистам в четверг на брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
"Два очага заболевания. <…> Второй очаг - это учреждение Министерства обороны - ТВВИКУ, где [мы] получили серьезный очаг среди курсантов. Вся эта тема разворачивается и проверяется", - сказала она, не уточнив число заразившихся.
В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова обучаются около тысячи курсантов.
Кузнечевских также добавила, что в регионе за сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения. Всего в регионе зафиксировано 112 случаев коронавируса.