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Пандемия коронавируса нового типа
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Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в военном училище в Тюмени

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских при этом не уточнила число заразившихся
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Очаг заражения новой коронавирусной инфекцией обнаружен среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) в Тюменской области.

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Об этом сообщила журналистам в четверг на брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Два очага заболевания. <…> Второй очаг - это учреждение Министерства обороны - ТВВИКУ, где [мы] получили серьезный очаг среди курсантов. Вся эта тема разворачивается и проверяется", - сказала она, не уточнив число заразившихся.

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова обучаются около тысячи курсантов.

Кузнечевских также добавила, что в регионе за сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения. Всего в регионе зафиксировано 112 случаев коронавируса. 

 

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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