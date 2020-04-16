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Пандемия коронавируса нового типа
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Большинство вузов приняли решение провести летнюю сессию онлайн

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, по итоговой аттестации в вузах принимаются разные решения
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© Jerome Leblois/HANS LUCAS/Reuters

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

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"По промежуточной аттестации сложностей, в основном, нет, потому что в летнюю сессию большинство вузов приняли решение о том, что она будет проходить онлайн", - сказал он.

По словам министра, по итоговой аттестации в вузах принимаются разные решения. "Уже есть такие передовые решения, когда вузы адаптируются к этой ситуации и отказываются от какой-либо активности, то есть делают управленческие маневры, я бы так сказал, в рамках тех возможностей, которые предоставляют законодательство и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Такие возможности у вузов есть", - отметил Фальков.

Министр отметил, что вузы можно поделить на три категории по степени адаптированности к работе в дистанционном формате. В первую группу вошли порядка 70-80 вузов, которые достаточно быстро адаптировались к ситуации, поскольку значительная часть преподавателей имела опыт работы в виртуальной среде. У них есть понимание, как методически организовать дистанционное обучение, отметил Фальков.

"Вторая группа - это вузы, которым в целом удается организовать дистанционное образование с теми или иными элементами заочного образования. Третья группа - вузы, где в меньшей степени удаются не дистанционные технологии, а больше заочный формат", - добавил глава Минобрнауки.

Ранее министерство рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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