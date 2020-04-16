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Пандемия коронавируса нового типа
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В Башкирии свыше 10 больниц и отделений частично или полностью закрылись на карантин

В их числе оказались и два отделения республиканского онкодиспансера

УФА, 16 апреля. /ТАСС/. Число полностью или частично закрытых на карантин из-за коронавируса больниц в Башкирии достигло 11, сообщил в четверг журналистам и. о. начальника отдела управления Роспотребнадзора по региону Венер Изикаев.

"Помимо РКБ, больницы №22, 21, 8 [они закрыты частично] закрыты два отделения республиканского онкодиспансера. Что касается районов - это Бирская ЦРБ, Октябрьская ЦРБ, две больницы в Стерлитамаке, в Салавате, Ишимбае", - сказал Изикаев.

С 6 апреля на карантин из-за коронавируса закрылась республиканская клиническая больница в Уфе. По данным Минздрава Башкирии, заражение новой коронавирусной инфекцией в настоящее время подтверждено у 20 сотрудников и 34 пациентов медучреждения, на карантине остаются более 1,2 тыс. человек.

На текущей неделе также были закрыты больница №21 в Уфе, больница №1 в Стерлитамаке, несколько районных медучреждений здравоохранения.

По состоянию на 16 апреля в Башкирии зафиксирован 191 случай заражения коронавирусом, шесть человек умерли.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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