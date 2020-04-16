В Минобрнауки назвали опасения о закрытии части вузов после пандемии преждевременными

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ считает преждевременными разговоры о закрытии части вузов из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом заявил в четверг министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что это пока преждевременно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Фалькова, система высшего образования РФ готовится к приему абитуриентов, несмотря на эпидемическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.

"В целом вся система высшего образования сегодня готовится к приему студентов", - сказал он.