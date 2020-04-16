РФПИ и "Яндекс" запускают тестирование на коронавирус на дому

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания "Яндекс" запускают тестирование на коронавирус на дому. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

"На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы, входящие в группу риска (от 65 лет и старше). По мере роста числа тестов в лабораториях возможность пройти тест появится и для людей других возрастов и регионов РФ", - отмечается в сообщении.

Тестировать будут в том числе с применением тестов разработки компании EMG.

О начале широкомасштабного тестирования граждан в апреле ранее заявлял генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Альянс по борьбе с коронавирусом был создан РФПИ, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндексом и Mail.ru Group. Основной задачей Альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий.