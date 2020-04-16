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Пандемия коронавируса нового типа
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Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн

Такую меру могут принять из-за распространения коронавируса
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© EPA-EFE/LUCA ZENNARO

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн", - сказал он.

"Здесь главное - обеспечить качество, чтобы это было полноценно", - добавил Фальков.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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