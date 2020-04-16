Матвиенко призвала верующих прислушаться к патриарху Кириллу и провести Пасху дома

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала верующих прислушаться к просьбам патриарха Кирилла и отметить Пасху дома, соблюдая режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавируса. Она сообщила, что сама планирует поступить именно так.

"Пасха - это великий праздник для всех православных, но мы должны прислушиваться к мнению его святейшества, патриарха Кирилла, который обратился к прихожанам с просьбой провести этот праздник дома. Для истинно верующего человека, безусловно, в доме есть иконы, есть возможность в этот день особо помолиться, отметить этот праздник", - сказала Матвиенко журналистам в ходе онлайн-конференции в четверг.

Она подчеркнула, что это необходимая мера в сложившейся ситуации. По словам спикера, трансляции богослужений будут идти не только по федеральным телеканалам, также будут задействованы и возможности регионального телевидения, которое покажет службы из местных храмов. "Можно будет почувствовать таким образом праздник", - сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации сообщила, что проведет праздник дома. "По скайпу поздравлю своих родных и близких с этим праздником. Все будет как всегда только, к сожалению, нельзя сходить в храм", - заключила Матвиенко.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору. Кроме того, сайт РПЦ опубликовал циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), согласно которому церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.