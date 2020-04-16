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Пандемия коронавируса нового типа
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С 1 марта из России выехало 1,2 млн иностранцев

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. МВД России сообщило, что из России с 1 марта по 8 апреля на фоне распространения коронавируса выехало 1,2 млн иностранных граждан. Об этом на запрос ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"С 1 марта по 8 апреля 1,2 млн иностранных граждан и лиц без гражданства выехало из РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, более 97 тыс. иностранных граждан с 1 марта по 8 апреля обратились за продлением срока временного пребывания в России. 

"С 1 марта по 8 апреля 97,7 тыс. обратились за продлением срока временного пребывания в России", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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