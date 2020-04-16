30 главных слов эпохи коронавируса

О распространении болезни, профилактике и о том, что не надо унывать

СOVID-19 (Corona Virus Disease — 2019) Заболевание, вызванное коронавирусом 2019-nCoV. Может провоцировать возникновение пневмонии и других осложнений. До вспышки инфекции в китайском Ухане в декабре 2019 года ни о заболевании, ни о вирусе известно не было. Присущих только ему симптомов у COVID-19 нет. Обычно сначала поднимается температура, появляется сухой кашель, слабость. Реже вдобавок ко всему ломит тело, закладывает нос, болит горло, возникают насморк и диарея. Антисептик для рук Теперь один из самых популярных товаров. Его используют для дезинфекции рук, когда нет возможности помыть их с мылом. Врачи говорят, что эффективными являются те, что на основе спирта или спиртового раствора. Заменить их можно, например, хлоргексидином. А вот водку использовать не советуют. Кстати, если вы часто пользуетесь антиспетиком, не забывайте увлажнять кожу, чтобы она восстанавливалась. Наносите на руки увлажняющий крем пять-шесть раз в день и два-три раза — питательный. Безработица Во многих странах закрыты все магазины, кроме продуктовых, фитнес-клубы, развлекательные центры, кинотеатры, рестораны и другие общественные места. Так или иначе от пандемии по всему миру пострадали 2,7 млрд работников. В России количество безработных может временно вырасти с 2,5 до 8 млн человек, не говоря о людях, чьи доходы могут уменьшиться в разы, пока их бизнес на паузе. Власти обещают следить за тем, чтобы организации не пытались решить текущие проблемы, увольняя сотрудников под предлогом пандемии. Тем не менее трети российских малых и средних компаний пришлось сократить половину людей. Безработные москвичи смогут получить компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей. Бессимптомный носитель В некоторых случаях зараженные новым коронавирусм переносят инфекцию без симптомов, при этом человек продолжает быть угрозой для окружающих. Вакцина Вакцина от СOVID-19 появится, скорее всего, не раньше чем через год. Разработки ведутся во многих странах мира, в том числе и в России. В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список перспективных вакцин от коронавируса разработку российского Федерального медико-биологического агентства. Волонтеры Доставляют еду и лекарства пожилым людям, помогают учителям наладить дистанционное обучение, шьют спецодежду, раздают защитные маски и оказывают другую посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Некоторые маски не просто раздают, но и шьют, кто-то даже проектирует и создает защитные костюмы для врачей. Если вы тоже хотите стать волонтером, оставить заявку можно, например, тут. Вывозные рейсы Организовывают, чтобы вернуть людей на родину во время приостановки пассажирского авиасообщения. Россия готовит каждый вылет по заранее согласованным спискам. К 12 апреля за помощью в МИД обратились около 37 тыс. россиян, остающихся за рубежом и нуждающихся в помощи. Дезинфекция Роспотребнадзор рекомендует два-три раза в неделю проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора и мыть с мылом поверхности, к которым вы часто прикасаетесь (дверные ручки, выключатели, дверцы шкафов и т.д.). Кроме того, дезинфицируют общественный транспорт, лечебные и образовательные учреждения, дворы, дороги и тротуары.

Дистанционное обучение 6 апреля большинство российских школ вышли с каникул и начали работать дистанционно. Уроки проходят по видеосвязи на специальных онлайн-платформах. Важно: дистанционное образование — это когда во время урока дети общаются с учителем, а не когда вместо занятий получают в электронном дневнике задание от учителя прочитать несколько параграфов и сделать конспект. Домашние животные Не являются распространителями новой коронавирусной инфекции. Были случаи, когда они заражались COVID-19 от хозяина, но ни одного случая заражения человека от кошек и собак медики не обнаружили. Так что не бойтесь своих питомцев, любите их, как раньше, и ни в коем случае не отказывайтесь от них. ИВЛ Искусственная вентиляция легких. Применяется, если пациент не может самостоятельно дышать или находится под анестезией. По данным на 13 апреля, в России около 240 пациентов с СOVID-19 были подключены к аппаратам ИВЛ. Карантин Должны соблюдать люди, инфицированные новым коронавирусом, вернувшиеся из других стран, и те, кто контактировал с больными или имеет неподтвержденные симптомы СOVID-19. Им запрещено покидать свою квартиру или дом. За нарушение может грозить ответственность вплоть до заключения на срок до семи лет. Комендантский час Многие страны, например Сербия, Киргизия, Грузия и Турция, запретили находиться на улице в определенное время и на определенных территориях в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. В России вводить такие ограничения пока не планируется. Коронавирусы Семейство вирусов, способных поражать человека и животных. К ним относятся, например, возбудители атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. К нему же относится COVID-19. Маска Пожалуй, еще более популярный товар, чем антисептик. Снижает риск заболевшему заразить окружающих. Маску необходимо менять каждые два-три часа. В случае необходимости ее можно сделать самостоятельно. Мытье рук На соблюдении этой меры предосторожности настаивают врачи. Мыть руки нужно правильно: проверьте по нашей инфографике, точно ли вы знаете, как это нужно делать. Промывать с мылом рекомендуется также любые продукты в твердой упаковке, принесенные с улицы. В соцсетях даже появился тематический флешмоб #washyourhands и его российский аналог #мойдодыр. В них поучаствовало огромное количество звезд и пользователей соцсетей.

Пандемия Эпидемия на территории целой страны или нескольких стран. Ситуацию с распространением COVID-19 признали пандемией 11 марта. Случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в большинстве стран мира. Эпидемия, в свою очередь, это распространение инфекционной болезни, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на конкретной территории. Пропускной режим Вводится отдельными регионами и предполагает, что для передвижения по ним необходим спецпропуск. В Москве он электронный: это специальный код, состоящий из цифр и букв, он нужен для поездок на личном и общественном транспорте. Оформить его можно на сайте mos.ru, через СМС на номер 7377 или через оператора по телефону 8-495-777-77-77. Получив пропуск, его нужно распечатать на принтере или сохранить на экране смартфона или планшета и предъявлять по требованию сотрудников контролирующих органов. Профилактика Чтобы снизить риск заболеть, правильно убирайте квартиру: протирайте ручки и выключатели, а также другие поверхности, к которым часто прикасаетесь. Часто и тщательно мойте руки, не ешьте в общественных местах и, конечно, соблюдайте самоизоляцию. Особенно осторожными врачи просят быть людей старше 60 лет — они находятся в группе риска. Режим повышенной готовности

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Ограничивает передвижение людей и транспорта, приостанавливает деятельность организаций и позволяет ввести другие ограничительные меры, чтобы предупредить и уменьшить последствия возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Он был введен по всей России из-за распространения коронавируса, в том числе впервые в истории на территории столицы. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) Вводится на определенных территориях при стихийных и техногенных бедствиях. В России режим ЧС в связи с коронавирусом вводили в нескольких граничащих с Китаем районах Приморья и Забайкалья. Режим ЧС в Японии будет действовать до 6 мая. Самоизоляция То, к чему нам всем приходится привыкать. Режим, когда максимальное количество людей должно оставаться дома и минимизировать контакты с другими людьми. Москвичей с 30 марта обязали не покидать дома без крайней необходимости. Если вы начинаете сходить с ума от скуки, подумайте, что вы хотели давно сделать. Может, посмотреть балет в Большом театре? Или все серии "Гарри Поттера", "Джеймса Бонда" (раз уж новую часть ждать теперь только в ноябре) и "Голодных игр"? Тут мы собрали для вас еще варианты хороших сериалов и фильмов. А здесь — в какие музеи, театры и на какие концерты можно попасть онлайн. Социальная дистанция Чтобы снизить риск заражения, ВОЗ призывает держаться в общественных местах друг от друга на расстоянии как минимум одного метра. В России рекомендованная дистанция — полтора метра. При этом некоторые эксперты считают, что вирус может передаваться на расстоянии до четырех метров. В магазинах наносится специальная разметка, ее отсутствие грозит владельцам торговой точки штрафом.

Стресс Психологи считают, что из-за постоянного чтения плохих новостей и необходимости сидеть дома уровень тревожности у многих значительно повысился. Для борьбы со стрессом, паникой и одиночеством планируйте режим дня, стройте долгосрочные планы и ограничьте поток информации: следите за новостями только в одном источнике или пользуйтесь для этого ноутбуком, а не телефоном. Совместная изоляция может стать для многих семей тяжелым испытанием. Вот тут мы рассказываем, как не поссориться с родственниками, пока вся семья вместе 24/7. И помните, страшно не только вам. Позвоните друзьям и родственникам. Чем внимательнее вы будете слушать и больше сопереживать, тем легче вам будет справиться с собственным стрессом. Удаленка Многие компании перевели своих сотрудников на такой режим работы еще до того, как власти попросили их это сделать. В результате некоторые работают из дома уже больше месяца. Конференции по видеосвязи, рабочие чаты в мессенджерах и рабочий день в пижаме — как перестроиться на удаленку, почитайте здесь. Фейк В интернете появляется все больше слухов о происхождении вируса. Несмотря на то что ВОЗ дает исчерпывающую информацию о пандемии, немало людей продолжают верить в теории заговоров и конспирологию. Некоторые фейки могут быть по-настоящему опасны. Так в Великобритании люди жгут вышки сотовой связи, поскольку уверены, что именно они являются причиной пандемии. 31 марта Госдума ужесточила наказание за фейки об эпидемиях, теперь за них может грозить ограничение свободы на срок до трех лет. Флешмоб В социальных сетях появилось множество новых челленджей. Пользователи ищут способы поддержать друг друга, передать важную информацию и бороться со скукой, сидя взаперти. Танцевать на балконе, аплодировать медикам всем домом, мыть руки на камеру, воссоздавать известные картины при помощи подручных средств, пытаться надеть майку, стоя на руках, — как только не развлекаются в самоизоляции. Один из самых популярных флешмобов запустили главные герои последних месяцев — медики. Они просят всех, кто может, оставаться дома.