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Пандемия коронавируса нового типа

Толстой просит власти Москвы разъяснить вопросы, связанные с дистанционным образованием

По мнению депутата, система работает "далеко не идеально"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") направил письмо руководителю департамента образования и науки Москвы Исааку Калине с просьбой решить ряд проблем, которые возникают в ходе дистанционного обучения школьников, введенного из-за распространения коронавируса в РФ.

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"За последние пару недель я получил огромное количество писем, сообщений, обращений не только от моих избирателей, но и от жителей разных регионов страны, которых беспокоят подобные проблемы, связанные с дистанционным обучением их детей. Полностью разделяю обеспокоенность родителей", - написал Толстой на своей странице в Facebook.

Как подчеркивает депутат, система работает "далеко не идеально". Так, например, обучение онлайн требует наличия в семье компьютерной техники, однако у детей из малоимущих семей зачастую ее нет, как и бесперебойного доступа в интернет. В связи с этим депутат считает необходимым инициировать возможность предоставления таким семьям необходимой для дистанционного образования техники во временное пользование. Либо же малоимущим семьям следует выделить материальную помощь в соотносимом объеме, считает Толстой.

Он также отмечает, что нагрузка на портал органов власти Москвы сильно возросла, что привело к нестабильной работе образовательных ресурсов. "В связи с этим считаю крайне важным проведение регулярной диагностики работоспособности и обеспечение непрерывного функционирования данных сервисов не на бумаге, а на практике", - отмечает депутат.

Толстой также просит Калину обратить внимание на качество домашних тестовых заданий - школьники и их родители нередко отмечают, что оно низкое. Помимо этого, отмечает депутат, жителей Москвы волнует вопрос защиты персональных данных при дистанционном обучении, особенно при использовании сервисов видео-конференц-связи, разработанных иностранными компаниями. "Прошу вас оперативно предоставить информацию о соответствии сервисов, используемых образовательными организациями города в процессе онлайн-обучения, действующему законодательству в области обработки и хранения персональных данных", - отмечается в запросе депутата.

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РоссияТолстой, Петр ОлеговичПандемия коронавируса нового типа
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