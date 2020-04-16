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Пандемия коронавируса нового типа

Специалисты МЧС РФ продезинфицировали международный аэропорт Ростова-на-Дону

Такие меры предприняты для минимизации риска ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Донского спасательного центра МЧС РФ провели санитарную обработку международного аэропорта Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Подразделения Донского спасательного центра МЧС России провели санобработку в международном аэропорту Платов. Проведена дезинфекция аэровокзального комплекса и офисных помещений. Меры по санитарной обработке предприняты для минимизации риска ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в МЧС.

Химики-спасатели центра продолжат обработку общественных пространств в Ростове-на-Дону и области.

15 апреля специалисты центра "Лидер" МЧС продезинфицировали более 11 тыс. кв. м внутренних помещений Ленинградского вокзала в Москве и 6,5 тыс. кв. метров прилегающей к нему территории. Всего сотрудники министерства с начала апреля обработали 1,1 тыс. км дорог, более 3,1 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, 90 лечебных и 97 образовательных учреждений, 593 объекта социального обслуживания, а также около 6,6 тыс. объектов самого министерства и около 6,3 тыс. единиц техники.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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