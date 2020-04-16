Станцию метро "Пражская" предложили переименовать в честь маршала Конева

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Общественный совет при Министерстве обороны РФ обратился к министру Сергею Шойгу с предложением переименовать станцию "Пражская" московского метрополитена после демонтажа в столице Чехии памятника маршалу Ивану Коневу и дать ей имя советского полководца. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель совета Павел Гусев.

"Общественный совет при Минобороны выдвинул предложение для руководства министерства переименовать станцию метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева". В Праге станция метро "Московская" была переименована, я считаю, что мы не должны забывать об этом, и также мы должны сохранить память о нашем маршале. Мне кажется, в данной ситуации это нормальное решение, когда в некоторых странах исторические памятники сносятся и уничтожаются по непонятным причинам", - сказал он.

По словам Гусева, Минобороны в случае положительного решения будет вести диалог с московскими властями и руководством метрополитена о последующих действиях. "Мы не посылали это обращение московским властям. Мы - Совет при Министерстве обороны, послали это предложение министру. Если министерство сочтет эту инициативу положительной, то оно само будет решать с московскими властями, метрополитеном и другими структурами этот вопрос", - добавил глава совета.

Память о союзниках

В свою очередь научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков подчеркнул, что вместе с Красной армией сражался и Чехословацкий корпус, поэтому название станции нужно сохранить в память об общей истории.

"Мы не считаем, что сама Прага и большинство пражан виноваты в таких актах вандализма. Когда мы приезжаем на станцию "Пражская", мы вспоминаем, в том числе, наше братство по оружию, ведь в составе Красной армии воевал Чехословацкий стрелковый корпус, бойцы которого освобождали Словакию и Чехию. Память о них сохраняется сегодня, и мы хотим, чтобы она сохранялась и в Чехии. Мы считаем, что станцию метро "Пражская" надо оставить", - сказал он ТАСС.

По словам историка, маршал Конев внес огромный вклад в сохранение мирного населения в ходе освобождения Праги. "Мы должны четко знать, что без освободительной миссии Красной армии, без стремительного броска Конева Прага была бы обречена на жестокие кровопролитные бои с немецкими дивизиями СС, и там погибло бы огромное количество мирных жителей. Вызывает сожаление позиция центральных властей, которые осуждают эти акты, но по сути ничего сделать не могут и не проявляют силу воли, чтобы урезонить таких русофобов, которые засели в руководстве пражских районов. РВИО прекрасно понимает тех людей, которые обратились в Министерство обороны с инициативой переименовать станцию "Пражская" и назвать ее именем маршала Конева. Действия пражских властей, которые снесли памятник Коневу, и планы установить мемориальную доску в честь кровавых убийц-власовцев не могут не вызывать возмущения и не могут быть оправданы ни с моральной, ни с исторической, ни с юридической точки зрения", - подчеркнул Мягков.

Он добавил, что имя Конева должно быть обязательно присвоено одной из новых станций столичной "подземки". "Сегодня такой станции нет, но мы должны знать и помнить имена маршалов, которые освободили Советский Союз и Европу от нацизма", - подчеркнул научный руководитель РВИО.

О демонтаже памятника

Монумент Коневу был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник Коневу был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года по инициативе старосты района Ондржея Коларжа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично".

Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.