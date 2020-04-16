Матвиенко: в регионах нет явных примеров избыточных мер или разгильдяйства при пандемии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит в российских регионах явных примеров избыточных мер или разгильдяйства в условиях пандемии коронавируса. Об этом она заявила журналистам в ходе онлайн-конференции в четверг.

"Сейчас пока нет таких явных примеров избыточных мер или, наоборот, разгильдяйства. Надеюсь, что их и не будет. Но готовность [субъектов РФ] разная, честно скажу, отстающим надо подтягиваться. И те дополнительные средства, которые сейчас будут выделены регионам по поручению президента, и другие меры по поддержке регионов будут не лишними и очень своевременными", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что субъектам РФ были даны дополнительные полномочия для действий в условиях распространения коронавируса. "Ими надо пользоваться полностью, что называется, на полную катушку. Невозможно из Москвы в каждом регионе вводить единый режим. Это неоправданно, нецелесообразно будет, необъективно", - уверена спикер СФ.

Она сообщила, что находится в постоянном контакте с губернаторами. Кроме того, сенаторы информируют о положении дел в том или ином субъекте страны. "То, что не хватает аппаратов ИВЛ, то, что не хватает защитных костюмов, и так далее - это вина, я считаю, федеральных органов власти. Но это не только российская проблема. В каждой стране одни и те же проблемы, никто не был готов к такому быстрому развитию эпидемии", - подчеркнула Матвиенко.

Сенатор отметила, что министерство промышленности РФ предпринимает дополнительные меры по наращиванию выпуска аппаратов ИВЛ и специальных медицинских костюмов. "[Надо] перенастроить ряд предприятий, где это возможно, на производство всего необходимого на месте, что и делается в ряде регионов. Это наша общая ответственность", - сказала Матвиенко.