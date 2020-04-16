Минобороны: военнослужащие в Тюмени заразились коронавирусом от гражданских лиц

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, по предварительной информации, заразились коронавирусом в результате контакта с гражданскими лицами вне учебного заведения. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"По результатам предварительного разбирательства установлено, что причиной инфицирования стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища", - отметили в военном ведомстве.

Там также уточнили, что тесты на коронавирус дали положительный результат у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника.

"В Тюменском высшем военном инженерном командном училище (ТВВИКУ) в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат", - сказали в Минобороны.