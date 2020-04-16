Минобороны: военнослужащие в Тюмени заразились коронавирусом от гражданских лиц

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, по предварительной информации, заразились коронавирусом в результате контакта с гражданскими лицами вне учебного заведения. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.
"По результатам предварительного разбирательства установлено, что причиной инфицирования стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища", - отметили в военном ведомстве.
Там также уточнили, что тесты на коронавирус дали положительный результат у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника.
"В Тюменском высшем военном инженерном командном училище (ТВВИКУ) в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат", - сказали в Минобороны.
Военные медики изолировали и перевели на карантин всех инфицированных военнослужащих и гражданского сотрудника. "Ни у кого признаков или симптомов заболевания органов дыхания нет. Температура тела в норме. Помещенные на карантин находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение", - подчеркнули в военном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что в училище на постоянной основе продолжается диагностика личного состава, а также полная дезинфекция всех помещений и материальных средств. У 352 курсантов училища взятые пробы показали отрицательный результат.
Прокуратура Центрального военного округа проводит проверку в училище, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.
"Проводится прокурорская проверка совместно с привлечением специалистов Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора", - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг замгубернатора области Ольга Кузнечевских на брифинге журналистам сообщила, что очаг заражения коронавирусом обнаружен среди курсантов этого училища. В нем обучаются около тысячи курсантов. Всего в регионе зафиксировано 112 случаев коронавируса.
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