Предприятия Роскосмоса поставят 1 тыс. аппаратов ИВЛ в медучреждения России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) вместе с концерном "Аксион" (входят в Роскосмос) летом поставят первую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) российским медицинским учреждениям. Об этом говорится в сообщении, распространенном Роскосмосом в четверг.

"Уже летом 2020 года первая партия из 1 тыс. аппаратов ИВЛ поступит в медицинские учреждения России, а далее концерн "Аксион" планирует нарастить выпуск до 1,5 тыс. аппаратов в месяц", - говорится в сообщении.

Сейчас несколько регионов выразили заинтересованность в покупке аппаратов. В Роскосмосе уточнили, что процедура оформления регистрационного удостоверения на аппараты была успешно завершена в кратчайшие сроки.

Ранее в ОРКК сообщили ТАСС, что разработанные аппараты предназначены как для использования в машинах скорой помощи, так и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров.

Сейчас ОРКК вместе с предприятиями Роскосмоса, которые выпускают медицинскую технику, оказывают полномасштабную поддержку Федеральному оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и лечебно-профилактическим учреждениям страны.