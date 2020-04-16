{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Предприятия Роскосмоса поставят 1 тыс. аппаратов ИВЛ в медучреждения России

Далее планируется нарастить выпуск до 1,5 тыс. аппаратов в месяц

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) вместе с концерном "Аксион" (входят в Роскосмос) летом поставят первую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) российским медицинским учреждениям. Об этом говорится в сообщении, распространенном Роскосмосом в четверг.

"Уже летом 2020 года первая партия из 1 тыс. аппаратов ИВЛ поступит в медицинские учреждения России, а далее концерн "Аксион" планирует нарастить выпуск до 1,5 тыс. аппаратов в месяц", - говорится в сообщении.

Сейчас несколько регионов выразили заинтересованность в покупке аппаратов. В Роскосмосе уточнили, что процедура оформления регистрационного удостоверения на аппараты была успешно завершена в кратчайшие сроки.

Ранее в ОРКК сообщили ТАСС, что разработанные аппараты предназначены как для использования в машинах скорой помощи, так и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров.

Сейчас ОРКК вместе с предприятиями Роскосмоса, которые выпускают медицинскую технику, оказывают полномасштабную поддержку Федеральному оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и лечебно-профилактическим учреждениям страны.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Посольство РФ выяснило местонахождение 17 оставшихся в США российских школьников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС