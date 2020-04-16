Нарушившего социальную дистанцию журналиста в Подмосковье оштрафовали на 1 тыс. рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Суд подмосковного Королева оштрафовал местного журналиста Романа Иванова на 1 тыс. руб. за неисполнение требований полицейских соблюдать социальную дистанцию. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Королевский городской суд рассмотрел дело за нарушение [требования] о социальной дистанции в отношении Иванова (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции). Как следует из решения суда, Иванов отказался соблюдать социальную дистанцию в 1 метр от другого человека. Это решение мы обязательно обжалуем", - сказал защитник.

Он напомнил, что в отношении Иванова есть второй административный протокол - по ч. 2 ст. 6.3 КоАП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). "Его суд решил пока не рассматривать, так как за это правонарушение не предусмотрено административного ареста, а такие материалы суды из-за самоизоляции не рассматривают", - сказал Соловьев.

Как пояснил адвокат, Иванов связывает составление протоколов со своей общественной деятельностью. "Он участвовал в серии протестов против вырубки деревьев в Королеве. Несколько дней назад по этому вопросу должна была состояться встреча представителя администрации Королева, на которую пришел Иванов. Чиновники на это мероприятие так и не прибыли, а мой доверитель был задержан, после чего в отношении него составили эти два протокола", - сказал адвокат.