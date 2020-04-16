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Пандемия коронавируса нового типа

Швейцария с 27 апреля начнет ослабление ограничений в связи с коронавирусом

В частности, начнут работать парикмахерские и врачебные кабинеты

ЖЕНЕВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Швейцарии начнет в конце апреля постепенное ослабление ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В частности, с 27 апреля будут открыты парикмахерские и врачебные кабинеты, сообщила в четверг телекомпания RTS со ссылкой на решение кабинета.

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"Парикмахерам, психотерапевтам, коммерсантам-садоводам и врачам будет разрешено с 27 апреля открыть двери", - отметила RTS. По ее данным, послабления будут вводиться постепенно, в три этапа.

Ограничения, связанные с пандемией, были введены в Швейцарии 28 февраля, а затем были усилены. Запрещено собираться в группы больше пяти человек, также необходимо соблюдать в общественных местах дистанцию не меньше двух метров. Закрыты все магазины, кроме продовольственных.

Теги
ШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
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