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Компании в Якутии будут обязаны сообщать о вахтовиках за пять дней до их приезда в регион

Работодатель также должен организовать место временной изоляции вахтовиков

ЯКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Компании в Якутии будут обязаны предоставлять информацию о вахтовиках за пять дней до их прибытия на территорию региона. С промышленными предприятиями для недопущения распространения коронавируса и оперативного реагирования в случае заражения заключаются соответствующие соглашения, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Якутии.

Во вторник стало известно об очаге заражения в вахтовом поселке на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе Якутии. Троих сотрудников "Газпром добыча Ноябрьск" с подтвержденным диагнозом COVID-19 доставили в районную больницу в городе Ленск. Как сообщил ранее глава Якутии Айсен Николаев, в связи с выявлением заражения в вахтовый поселок из Ноябрьска самолетом прибыли врачи для осмотра сотрудников. У четверых из 23 вывезенных 14 апреля из Якутии в Ноябрьск вахтовиков "Газпром добыча Ноябрьск" позднее подтвердили коронавирус. Въезд и выезд из вахтового поселка, где находятся более 300 человек, закрыт.

"С промышленными предприятиями в целях усиления взаимодействия заключаются соглашения о принятии неотложных мер по недопущению распространения коронавируса и оперативному реагированию в случае заражения. Согласно данному документу, компании будут обязаны предоставлять информацию о приезжающих на вахту работниках за пять дней до их прибытия с указанием даты заезда в республику, транспорта и места изоляции", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко.

Работодатель должен организовать место временной изоляции вахтовиков после их прилета в Якутск или другие города. Также он должен встретить сотрудников и разработать схему их перевозки из временного места изоляции до изолятора в вахтовом поселке. "Так как эта схема еще прорабатывается, работников промышленных компаний, прилетевших на вахтовую работу, сегодня помещают на 14 дней в обсерватор", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы правительства Якутии, в обсерваторе на Чаяндинском месторождении находятся 59 человек, имевших контакт с заразившимися. "В изоляторе находятся 28 человек с признаками ОРВИ. Это работники ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром инвест" и работники подрядных организаций "Газпрома", - отметили в ведомстве.

По состоянию на четверг в Якутии подтверждено 36 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 пациентов. В инфекционных стационарах республики 21 пациент получает лечение: 10 из них - в Алдане, 5 - в Ленске, 6 - в Якутске.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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