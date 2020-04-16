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Пандемия коронавируса нового типа

Ресурс стопкоронавирус.рф запустил спецпроект "Азбука карантина"

Каждый день на площадках в социальных сетях, в мессенджерах и на сайте будет публиковаться ролик о правилах разумного поведения во время эпидемии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Ресурс стопкоронавирус.рф, созданный правительством для информирования о ситуации с коронавирусной инфекцией в России, запустил специальный проект "Азбука карантина". Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Национальные приоритеты", отвечающей за работу сайта стопкоронавирус.рф.

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"Каждый день на площадках в социальных сетях, в мессенджерах и на сайте будет публиковаться ролик о правилах разумного поведения во время эпидемии новой коронавирусной инфекции. По числу букв алфавита роликов будет 33", - рассказала генеральный директор организации София Малявина.

Первый ролик проекта, опубликованный в четверг, посвящен букве А и рассказывает об антисептиках.

АНО "Национальные приоритеты" создана в конце 2019 года с целью повышения осведомленности граждан о возможностях и результатах нацпроектов и расширения участия граждан в их реализации.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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