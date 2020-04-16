Ресурс стопкоронавирус.рф запустил спецпроект "Азбука карантина"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Ресурс стопкоронавирус.рф , созданный правительством для информирования о ситуации с коронавирусной инфекцией в России, запустил специальный проект "Азбука карантина". Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Национальные приоритеты", отвечающей за работу сайта стопкоронавирус.рф.

"Каждый день на площадках в социальных сетях, в мессенджерах и на сайте будет публиковаться ролик о правилах разумного поведения во время эпидемии новой коронавирусной инфекции. По числу букв алфавита роликов будет 33", - рассказала генеральный директор организации София Малявина.

Первый ролик проекта, опубликованный в четверг, посвящен букве А и рассказывает об антисептиках.

АНО "Национальные приоритеты" создана в конце 2019 года с целью повышения осведомленности граждан о возможностях и результатах нацпроектов и расширения участия граждан в их реализации.