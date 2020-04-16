Роспотребнадзор обязал частные лаборатории сообщать о случаях коронавируса через 2 часа

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор должен получить от частной клиники информацию о выявленном коронавирусе у пациента, сделавшего тест, в течение двух часов, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор обращает внимание, что в случае положительного результата на коронавирус, коммерческая лаборатория обязана передать информацию в Управление Роспотребнадзора по субъекту РФ в течение 2 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте ведомства в открытом доступе размещен список коммерческих лабораторий, допущенных к проведению исследований на коронавирус. Кроме того, тесты в частных клиниках можно проводить только лицам, не имеющим признаков инфекционного заболевания и не контактировавших с инфицированными.