Китайский эпидемиолог назвал меры США в борьбе с коронавирусом недостаточно сильными

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. Меры контроля за распространением коронавируса в США недостаточно сильны, о чем свидетельствует рост числа зараженных. Такую оценку выразил в четверг в эфире Центрального телевидения Китая глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Вирус в Америке: почему в США не хватает медицинского оборудования

"В начале марта страны мира начали предпринимать меры по борьбе с эпидемией. В течение 4-5 недель статистика по зараженным росла. В странах Европы, Иране количество зараженных увеличивалось, однако сейчас наметилась тенденция выравнивания ситуации. Исключением являются Соединенные Штаты", - указал он.

"На мой взгляд, тут две причины. Во-первых, США проводят прекрасное исследование. И, я считаю, что это очень хорошо - выявлять зараженных коронавирусом", - продолжил эксперт. "Но, с другой стороны, количество зараженных очень велико - более 600 тыс., и число по-прежнему продолжает расти. Другими словами, меры контроля недостаточно сильные", - резюмировал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 639 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 30,9 тыс. человек. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.