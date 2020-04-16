Путин наградил руководителей ветеранских организаций Москвы госнаградами

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимира Долгих и председателя Московской общественной организации ветеранов войны Ивана Слухая.

Согласно указу, который опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации, Долгих и Слухай "за многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи" награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени соответственно.

По данным "ТАСС-Досье", Владимир Долгих в 1941 году во время Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. Был зачислен в 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию, затем назначен политруком роты противотанковых ружей, воевал на Брянском фронте. В 1943 году был тяжело ранен в боях под станцией Змиевка Орловской области, в 1944 году - демобилизован по состоянию здоровья. В 2002 году стал председателем Московской городской общественной организации ветеранов.

Согласно данным на сайте мэра и правительства столицы, Иван Слухай в 1942 году добровольцем ушел в народное ополчение. После окончания ускоренного курса пехотного училища в Уральске был направлен для участия в боевых действиях под Сталинград. Воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, Днестр, Дунай, участвовал в освобождении Украинской ССР, Румынии, Венгрии и Югославии, а Победу встретил в Австрии. В 1996 году был избран председателем Московской общественной организации ветеранов войны, в 2016 году ему присвоено звание "Почетный гражданин города Москвы".