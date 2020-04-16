СК на Алтае начал проверку сведений о конфликте депутата Госсобрания с приставами

ТАСС, 16 апреля. Следователи в Республике Алтай начали проверку после драки между судебными приставами и депутатом Госсобрания региона Эл Курултай Сергеем Кухтуековым. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по региону.

15 апреля Кухтуеков разместил у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором приставы конфискуют его автомобиль. На видео также есть кадры, как депутат берет канистру, приставы начинают применять силу, мужчина оказывается на земле, далее приставы заводят его в здание. Сергей Кухтуеков в регионе известен не только как депутат, но и как предприниматель. Ранее ТАСС сообщал, что он начал бизнес по фасовке и продаже чистого горного воздуха, часть продукции шла на экспорт в Китай.

"У нас зарегистрирован материал проверки в городском следственном отделе. Проверка проводится по статье 285 ("Злоупотребление, превышение приставами должностных полномочий") и по ст. 110 ("Доведение до самоубийства"), потому что депутат облил себя бензином", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, в отношении Кухтуекова возбуждено в общей сложности 69 исполнительных производств о взыскании долгов в сумме на 1,2 млн рублей. Из них задолженность на 730 тыс. рублей сейчас не погашена, поэтому судебный пристав наложил арест на имущество депутата. Кухтуеков препятствовал работе приставов, за что в его отношении составлен административный протокол, отмечает ведомство. Уточняется, что сотрудники УФССП действовали в рамках полномочий в соответствии с ФЗ. Сам Кухтуеков пояснил ТАСС, что инцидент с канистрой он комментировать не будет, так как опасается, что его слова могут быть использованы против него.

"Что касается физического аспекта, в целом (чувствую себя) нормально, завтра экспертизу сделаю - плечо вывихнули, небольшое сотрясение, ссадины. Морально - не очень хорошая история, у меня нет никакого выбора решить ситуацию, на меня давят и используют разные способы, в том числе - мои долги. Я уверен, что приставы [начали действовать] не просто так. Я недавно погасил [часть долгов], продал машину почти за 300 тыс. рублей, мелкие долги гасил, по налогам не должен - по мелочи", - пояснил ТАСС Сергей Кухтуеков.

Как сообщается на сайте Госсобрания региона Эл Курултай, в четверг депутаты провели встречу с представителем УФССП, где задали вопросы об инциденте с коллегой. Депутаты решили обратиться в прокуратуру за правовой оценкой поведения всех участников инцидента.