{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК на Алтае начал проверку сведений о конфликте депутата Госсобрания с приставами

Он произошел во время конфискации автомобиля Сергея Кухтуекова
' ИА Банкфакс\YouTube'

ТАСС, 16 апреля. Следователи в Республике Алтай начали проверку после драки между судебными приставами и депутатом Госсобрания региона Эл Курултай Сергеем Кухтуековым. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по региону.

15 апреля Кухтуеков разместил у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором приставы конфискуют его автомобиль. На видео также есть кадры, как депутат берет канистру, приставы начинают применять силу, мужчина оказывается на земле, далее приставы заводят его в здание. Сергей Кухтуеков в регионе известен не только как депутат, но и как предприниматель. Ранее ТАСС сообщал, что он начал бизнес по фасовке и продаже чистого горного воздуха, часть продукции шла на экспорт в Китай.

"У нас зарегистрирован материал проверки в городском следственном отделе. Проверка проводится по статье 285 ("Злоупотребление, превышение приставами должностных полномочий") и по ст. 110 ("Доведение до самоубийства"), потому что депутат облил себя бензином", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, в отношении Кухтуекова возбуждено в общей сложности 69 исполнительных производств о взыскании долгов в сумме на 1,2 млн рублей. Из них задолженность на 730 тыс. рублей сейчас не погашена, поэтому судебный пристав наложил арест на имущество депутата. Кухтуеков препятствовал работе приставов, за что в его отношении составлен административный протокол, отмечает ведомство. Уточняется, что сотрудники УФССП действовали в рамках полномочий в соответствии с ФЗ. Сам Кухтуеков пояснил ТАСС, что инцидент с канистрой он комментировать не будет, так как опасается, что его слова могут быть использованы против него.

"Что касается физического аспекта, в целом (чувствую себя) нормально, завтра экспертизу сделаю - плечо вывихнули, небольшое сотрясение, ссадины. Морально - не очень хорошая история, у меня нет никакого выбора решить ситуацию, на меня давят и используют разные способы, в том числе - мои долги. Я уверен, что приставы [начали действовать] не просто так. Я недавно погасил [часть долгов], продал машину почти за 300 тыс. рублей, мелкие долги гасил, по налогам не должен - по мелочи", - пояснил ТАСС Сергей Кухтуеков.

Как сообщается на сайте Госсобрания региона Эл Курултай, в четверг депутаты провели встречу с представителем УФССП, где задали вопросы об инциденте с коллегой. Депутаты решили обратиться в прокуратуру за правовой оценкой поведения всех участников инцидента.

Теги
РоссияАлтай
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Нижегородский губернатор поручил муниципалитетам следить за безопасностью на предприятиях
По последним данным, в регионе зафиксировано 404 случая заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС