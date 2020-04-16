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Обучающий мультфильм на осетинском языке выпустят в Северной Осетии

Десятисерийный анимационный образовательный мультфильм будет посвящен обычаям, традициям, этике, здоровому образу жизни и гигиене

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 апреля. /ТАСС/. Десятисерийный анимационный образовательный мультфильм на осетинском языке выйдет в 2020 году, сообщил ТАСС автор некоммерческого проекта, руководитель управления Северной Осетии по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.

"В этом году в планах выпустить 10 серий, посвященных обычаям, традициям, этике, здоровому образу жизни, гигиене. С помощью мультфильмов дети смогут изучать названия фруктов, овощей, ягод, домашних предметов, цветов, научатся считать до десяти и так далее", - сказал Салбиев.

Алан Салбиев является сценаристом и автором стихов, которые редактировала его мать, заслуженный учитель Северной Осетии, учитель осетинского языка и литературы Белла Дзарасова. Музыкант и композитор одного из популярных видео для детей на видеохостинге YouTube "Синий трактор" Артем Колпаков является консультантом проекта. Музыку к сериям 2020 года пишет музыкант и исполнитель Дарья Саутиева, режиссером является Диана Бигаева.

На данный момент вышедшие в 2018 и 2019 годах 10 серий транслируются в эфире национального телевидения, а официальный канал студии Frank Animation на YouTube собрал около 200 тыс. просмотров и около 1 200 подписчиков. "Для образовательного контента на осетинском языке для детей младшего возраста - уникальное достижение", - отметил Алан Салбиев.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Однако жители республики в основном говорят на русском. К примеру, во Владикавказе около 80% первоклассников-осетин не владеют родным языком, а в Беслане - около 60%.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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