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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявили во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай

Коронавирусную инфекцию выявили у жительницы Онгудайского района, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Коронавирус выявлен в Республике Алтай - до сегодняшнего дня регион оставался последним в РФ, где не было зафиксировано случаев заражения, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

"Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины - жительницы региона", - сказал собеседник агентства.

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В пресс-службе уточнили, что коронавирус выявлен в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Первые проведенные анализы подтвердили коронавирус. Ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование. Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек.

"В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети. Просьба сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - добавил представитель республиканского правительства.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлтайПандемия коронавируса нового типа
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