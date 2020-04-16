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Пандемия коронавируса нового типа

Вьетнам передал России партию медицинских масок для борьбы с распространением коронавируса

Российский посол от имени администрации президента РФ выразил благодарность премьер-министру правительства СРВ Нгуен Суан Фуку и руководству канцелярии правительства

ХАНОЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Вьетнам передал России 50 тыс. медицинских масок для борьбы с распространением коронавируса в качестве подарка для администрации президента РФ от премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фука. Церемония передачи гуманитарной помощи прошла в четверг в Ханое с участием руководителя канцелярии правительства страны Май Тиен Зунга и посла России во Вьетнаме Константина Внукова.

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По словам главы правительственной канцелярии, решение премьер-министра направить РФ помощь для борьбы с коронавирусом "отражает искренние чувства руководства и народа Вьетнама к российскому народу и стремление поддержать Россию в сражении с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)".

Российский посол от имени администрации президента РФ выразил благодарность премьер-министру правительства СРВ Нгуен Суан Фуку и руководству канцелярии правительства за оказанную гуманитарную помощь. Внуков отметил, что на протяжении 70-летней истории со дня установления дипломатических отношений Россия и Вьетнам всегда помогали и поддерживали друг друга в трудные времена.

В начале этой недели Вьетнам уже передавал России партию из 150 тыс. антибактериальных масок для поддержки усилий РФ в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияВьетнамПандемия коронавируса нового типа
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