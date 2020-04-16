Путин отложил подготовку к параду Победы

НОВО-ОГАРЕВО, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая.
"До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна", - заявил глава государства.
Это обращение он сделал в режиме видеоконференции, в которой приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, министры иностранных дел, обороны, МВД Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно.
По словам, российского лидера "для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас". "Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - подчеркнул Путин. "Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы", - подчеркнул Путин.
Президент подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. "Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно, разумеется, в нынешнем, 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен Годом памяти и славы", - сказал президент, отметив, что будет и "главный парад в Москве на Красной площади, и, конечно, марш "Бессмертного полка" обязательно будет".
Он заявил, что хочет обратиться к миллионам российских граждан, участвующим в акции "Бессмертный полк". "Разделяю ваши чувства, потому что сам, не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимым шествием", - сказал Путин.
Празднование в семье
Внутрисемейные празднования Дня Победы 9 мая невозможно ни отменить, ни перенести, эта дата как и всегда будет объединять российское общество, уверен Путин.
"Понимаю, что для всех нас именно 9 Мая - это День Победы. Он с нами навсегда, саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать: в каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев, мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности", - сказал Путин.
Он выразил уверенность, что и в этом году 9 Мая, "как и всегда, станет объединяющим для общества", для российского народа, для всей страны, и придаст новые силы, "чтобы преодолеть любые трудности и испытания".
Президент назвал День Победы для страны, для каждой российской семьи "святым, самым главным". "Великой Победе в этом году 75 лет, подготовку к этой важнейшей дате мы начали заранее на федеральном уровне и во всех регионах, в торжествах в честь Дня Победы, без преувеличения, участвует вся страна. В День Победы мы чествуем, отдаем дань памяти героям, которые защитили страну и весь мир, жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизнь других", - подчеркнул Путин, обращаясь к россиянам. Он также обратил внимание на то, что "победители, ветераны задали высочайшую моральную планку, передали свои убеждения, веру". "Эти ценности мы обязаны бережно хранить, воспитать на них будущие поколения", - убежден российский лидер.
"Мы должны помнить, за что сражались бойцы Красной армии, наши отцы, матери, наши бабушки и дедушки, весь советский народ. Они сражались за будущее своей страны, за то, чтобы спасти своих детей, близких, свою семью, они сражались с нацизмом против смерти ради жизни. Вот это и есть наша главная ценность", - уверен Путин. Он отметил: "Мы обязаны помнить об этом".