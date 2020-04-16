Путин отложил подготовку к параду Победы

По словам, российского лидера "для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас". "Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - подчеркнул Путин. "Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы", - подчеркнул Путин.

"До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. "Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно, разумеется, в нынешнем, 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен Годом памяти и славы", - сказал президент, отметив, что будет и "главный парад в Москве на Красной площади, и, конечно, марш "Бессмертного полка" обязательно будет".

Он заявил, что хочет обратиться к миллионам российских граждан, участвующим в акции "Бессмертный полк". "Разделяю ваши чувства, потому что сам, не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимым шествием", - сказал Путин.

Празднование в семье

Внутрисемейные празднования Дня Победы 9 мая невозможно ни отменить, ни перенести, эта дата как и всегда будет объединять российское общество, уверен Путин.

"Понимаю, что для всех нас именно 9 Мая - это День Победы. Он с нами навсегда, саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать: в каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев, мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что и в этом году 9 Мая, "как и всегда, станет объединяющим для общества", для российского народа, для всей страны, и придаст новые силы, "чтобы преодолеть любые трудности и испытания".

Президент назвал День Победы для страны, для каждой российской семьи "святым, самым главным". "Великой Победе в этом году 75 лет, подготовку к этой важнейшей дате мы начали заранее на федеральном уровне и во всех регионах, в торжествах в честь Дня Победы, без преувеличения, участвует вся страна. В День Победы мы чествуем, отдаем дань памяти героям, которые защитили страну и весь мир, жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизнь других", - подчеркнул Путин, обращаясь к россиянам. Он также обратил внимание на то, что "победители, ветераны задали высочайшую моральную планку, передали свои убеждения, веру". "Эти ценности мы обязаны бережно хранить, воспитать на них будущие поколения", - убежден российский лидер.

"Мы должны помнить, за что сражались бойцы Красной армии, наши отцы, матери, наши бабушки и дедушки, весь советский народ. Они сражались за будущее своей страны, за то, чтобы спасти своих детей, близких, свою семью, они сражались с нацизмом против смерти ради жизни. Вот это и есть наша главная ценность", - уверен Путин. Он отметил: "Мы обязаны помнить об этом".