Похолодание, сильный ветер и осадки ожидаются в Центральной России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты ГУ МЧС в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), а также синоптики предупреждают жителей об усилении ветра до 20 м/с, осадках в виде снега и дождя, а также похолодании с 17 апреля. Заморозки прогнозируются в Калужской, Смоленской, Брянской, Тверской, Ярославской областях, сообщили ТАСС в региональных главках МЧС.

"На севере стоит циклон, который еще неделю будет нас беспокоить, задевать нас своим холодным фронтом. Очередной холодный фронт мы ожидаем в ночь на пятницу. Не сказать, что сильно похолодает, но и не мало: ночью около нуля градусов, днем - до плюс 10 градусов, днем возможен дождь, ночью - дождь с мокрым снегом", - сообщил ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометеоцентра. Как добавили в ГУ МЧС по региону, с вечера четверга и в течение суток в Воронежской области ожидается западный ветер до 20 м/с.

Усиление ветра от 15 до 20 м/с, дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу также в Липецкой, Курской, Брянской, Белгородской, Ивановской, Тамбовской, Калужской областях. Небольшие осадки в Костромской области, как отметили в региональном управлении МЧС, в связи с прохождением весеннего половодья могут вызвать подтопление приусадебных участков в Солигаличе.

"Завтра на территории региона сохранится непогода. Небольшой мокрый снег и северо-западный ветер с порывами до 13-18 м/с. Также сохраняются и температурные "качели": по области ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем до 9 тепла", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Смоленской области.

Резкие перепады температуры в течение суток ожидаются и в Тверской, Владимирской, Ярославской областях, где ночью столбик термометра покажет от 1 до 4 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 7-11 градусов тепла. О гололедице в ближайшие двое суток предупреждают жителей Рязанской области.