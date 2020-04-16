{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Похолодание, сильный ветер и осадки ожидаются в Центральной России

В отдельных районах столбики термометров будут по ночам опускаться до отметки 4 градуса ниже ноля
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты ГУ МЧС в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), а также синоптики предупреждают жителей об усилении ветра до 20 м/с, осадках в виде снега и дождя, а также похолодании с 17 апреля. Заморозки прогнозируются в Калужской, Смоленской, Брянской, Тверской, Ярославской областях, сообщили ТАСС в региональных главках МЧС.

"На севере стоит циклон, который еще неделю будет нас беспокоить, задевать нас своим холодным фронтом. Очередной холодный фронт мы ожидаем в ночь на пятницу. Не сказать, что сильно похолодает, но и не мало: ночью около нуля градусов, днем - до плюс 10 градусов, днем возможен дождь, ночью - дождь с мокрым снегом", - сообщил ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометеоцентра. Как добавили в ГУ МЧС по региону, с вечера четверга и в течение суток в Воронежской области ожидается западный ветер до 20 м/с.

Усиление ветра от 15 до 20 м/с, дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу также в Липецкой, Курской, Брянской, Белгородской, Ивановской, Тамбовской, Калужской областях. Небольшие осадки в Костромской области, как отметили в региональном управлении МЧС, в связи с прохождением весеннего половодья могут вызвать подтопление приусадебных участков в Солигаличе.

"Завтра на территории региона сохранится непогода. Небольшой мокрый снег и северо-западный ветер с порывами до 13-18 м/с. Также сохраняются и температурные "качели": по области ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем до 9 тепла", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Смоленской области.

Резкие перепады температуры в течение суток ожидаются и в Тверской, Владимирской, Ярославской областях, где ночью столбик термометра покажет от 1 до 4 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 7-11 градусов тепла. О гололедице в ближайшие двое суток предупреждают жителей Рязанской области.

Теги
РоссияТверская областьИвановская областьЛипецкая областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
Реклама на ТАСС
Губернатор: в Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Ограничения будут действовать с пятницы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС