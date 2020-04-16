Семнадцать стран, включая Германию и Францию, заявили о поддержке ВОЗ

БЕРЛИН, 16 апреля. /ТАСС/. Семнадцать стран, среди которых Германия и Франция, выступили в поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространения коронавируса и критики президента США Дональда Трампа в ее адрес.

"Мы должны оставаться едиными в нашей человечности", - говорится в совместном заявлении, принятом в четверг по итогам видеоконференции с участием глав МИД 17 стран из так называемого Альянса в поддержку мультилатеризма, организованного в 2018 году по инициативе германской стороны.

Министры отметили, что поддерживают призыв ООН к глобальной солидарности во время вызванного пандемией кризиса и подчеркивают, "в особенности, роль ВОЗ в вопросах координации ответа на эпидемию". В ходе видеоконференции были затронуты такие темы, как обеспечение доступа к медицинским средствам, борьба с дезинформацией и усиление системы здравоохранения.

В переговорах приняли участие главы МИД Аргентины, Бельгии, Германии, Доминиканской Республики, Ирландии, Канады, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Перу, Сингапура, Финляндии, Франции, Чили, Швеции, Эстонии, ЮАР.

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.