В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 525 человек

ТАСС, 16 апреля. Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Италии вновь выросло и составило 3 786 человек. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в четверг Департаментом гражданской защиты страны.

Днем ранее суточный прирост составил 2 667 случаев. Число летальных исходов за минувшие сутки составило 525, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим днем (578). Общее число жертв эпидемии в Италии возросло до 22 170 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 168,9 тыс.

Отмечается, что за сутки выздоровели 2 072 человека, таким образом общее число излечившихся превысило 40 тыс. Как отметил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, снижается число пациентов в отделениях интенсивной терапии - на данный момент их 2 936, что на 143 меньше, чем днем ранее.

Согласно последним данным Национальной федерации орденов итальянских медиков, число умерших от коронавируса врачей в стране достигло 127.