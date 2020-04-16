Прокуратура выявила в сети новые фейки о коронавирусе и отмене наличных денег

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к новым выявленным фейкам в интернете о безопасности коронавируса и возможной отмене наличных денег. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

Новые фейки выявлены прокурорами Новосибирской, Самарской областей и Красноярского края.

Так, в соцсети "ВКонтакте" выявлена видеозапись под названием "Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова", автор которой сообщает, что "коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса, в апреле-мае 2020 года следует ожидать сокращения зарплат "бюджетников" вдвое, нельзя допустить вакцинацию от коронавируса, поскольку именно вакцина приведет к смерти взрослых и детей". Эта же видеозапись размещена еще на шести интернет-ресурсах.

Кроме того, на пяти сайтах выявлена видеозапись "Обзор событий на 17 марта 2020 года", где тот же автор сообщает, что "в ближайшее время будут отменены наличные денежные средства и банки перестанут их выдавать". Гражданам рекомендуется "переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего, в товары "жизнеобеспечения", поскольку остальные утратят ценность".

Еще на двух интернет-страницах в статьях указывалось, что "новая коронавирусная инфекция не страшнее холеры, тифа или чумы, не опаснее обычного ОРВИ и характеризуется гораздо меньшей смертностью и заразностью, чем ближневосточный респираторный синдром MERS или тяжелый острый респираторный синдром". Также сообщается со ссылкой на независимых экспертов, врачей и ученых, что "в настоящий момент в мире нет ни эпидемии, ни тем более пандемии", и о том, что "эпидемия была создана искусственно для обогащения на производстве вакцин от коронавируса".

Фейк о полиции Красноярска

Среди выявленных фейков также статья, в которой утверждалось, что сотрудникам полиции при патрулировании улиц Красноярска якобы выдают ранее использованные маски. "Публикация активно обсуждалась в сети Интернет, спровоцировала размещение многочисленных негативных комментариев о распространении сотрудниками территориального управления МВД России коронавирусной инфекции", - отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в этих материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также причинения вреда жизни и здоровью граждан и их имуществу. В связи с этим Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить к ней доступ, в том числе и в случае переноса этих материалов на другие ресурсы.