В реанимации Боткинской больницы Петербурга 18 пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Восемнадцать пациентов с положительным тестом на коронавирус в Боткинской больнице Санкт-Петербурга находятся в реанимации, среди них трое врачей. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Санкт-Петербург" главный врач учреждения Денис Гусев.

"Сейчас в нашей клинике преимущественно находятся больные в среднетяжелой степени либо в тяжелой степени заболевания. Для тяжелых больных характерно наличие двусторонней распространенной классической "ковидовской" пневмонии. У нас сейчас 18 человек в реанимации, 17 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, в реанимации есть три врача", - рассказал Гусев.

Всего, по словам главврача, в учреждении сейчас 386 пациентов - среди них больные с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Положительный тест из этого общего числа получили 207 пациентов.

"Мы работаем в режиме 24/7, нам стало легче, когда комитет по здравоохранению перепрофилировал другие больницы, мы можем ориентироваться на тяжелые патологии. Мы заточены на пациентов с коронавирусной инфекцией и пациентов на гемодиализе, к нам поступают беременные, медицинских работников мы тоже принимаем", - добавил Гусев.

Боткинская больница является одной из базовых по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в городе. Санкт-Петербург входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Всего в Петербурге, по последним данным, заразились 1 083 человека, из них выздоровели 170, семеро умерли.