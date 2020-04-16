Посольство и генконсульства ФРГ в России продлили приостановку выдачи виз до 15 мая

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Приостановка оформления виз в посольстве и генеральных консульствах Германии в России продлена до 15 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это следует из сообщения, размещенного в четверг в Twitter германского диппредставительства.

"До 15 мая 2020 года оформление виз в посольстве и в генконсульствах ограничено. Прием заявлений в настоящее время возможен только в исключительных случаях", - указывается в документе.

20 марта посольство ФРГ объявило о временном прекращении обработки заявок на визу.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.