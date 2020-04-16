В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Мы усиливаем работу по противодействию коронавирусу в Пятигорске. Для этого в городе вводится режим карантина. Ограничительные меры начнут действовать с завтрашнего дня", - сообщил Владимиров.

Он отметил, что получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории Пятигорска.

"В ближайшее время соответствующее постановление будет опубликовано на официальном портале правовой информации Ставропольского края, на сайте администрации Пятигорска. Прошу пятигорчан с пониманием отнестись к принятым решениям. Они необходимы. Чем точнее мы будем эти требования выполнять, тем скорее вернемся к привычному ритму жизни", - подчеркнул глава края.

По его словам, будет пересмотрен и ужесточен перечень работающих предприятий. "Мы оставим в работе торговлю продуктами, аптеки, зоомагазины, спецпредприятия, предприятия ЖКХ и те, которые обеспечивают жизнеобеспеченность города. Мы закроем въезды и выезды в город в течение ближайших двух дней, завтра с 20:00 мск останется 6 въездов и выездов в Пятигорск. Мы проревизируем выданные пропуска и выдадим новые пропуска, это будет в течение ближайшей недели", - сообщил Владимиров.

Глава края также добавил, что с четверга учреждения здравоохранения будут переориентированы на работу в условиях карантина, а службы МВД, МЧС, Росгвардии переходят на патрулирование улиц в ночное время.

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